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Британка решила приготовить яйцо в микроволновке и чуть не потеряла зрение

19-летняя британка Кортни Вуд из города Ньюкасл, Великобритания, решила отварить яйцо в микроволновке и чуть не потеряла обоих глаз

Об этом сообщает LADbible .

По ее словам, Рождественского утра она решила приготовить себе завтрак по рецепту, который использует уже давно. Она положила на тарелку несколько кусочков бекона и поставила кружку, в которой в воде плавало яйцо. Все это она поставила в микроволновку и установила таймер на одну минуту.

"Микроволновая печь не гудела, поэтому я вытащила яйцо назад, положила его сбоку и проверила бекон. Когда я вернулась в кружке, яйцо взорвалось мне в лицо", - рассказала пострадавшая девушка.

От сильной боли Кортни начала кричать. Она побежала в ванную, чтобы промыть глаза холодной водой, а затем позвонила подруге.

"К тому моменту я уже не могла видеть, и я кричала от боли. Моя подруга, когда увидела, что случилось - сразу набрала 911", - сообщила Вуд.

Медики в больнице Royal Stoke наложили Кортни на глаза повязку и прописали препараты от сильной боли. Они обследовали глаза девушки и сообщили, что ожоги поверхностные, и они задели поверхность роговицы. Но к счастью, Кортни не избавится зрения, однако на восстановление ему потребуется несколько недель.

Кортни ежедневно посещает врачей, принимает стероиды и проводит необходимые процедуры. Двое суток она ничего не видела - через 48 часов вернулось зрение на одном глазу, а со вторым девушка до сих пор проблема. Она предостерегает всех от таких травм и просит быть осторожнее с этим в микроволновой печи.

"Врачи сказали мне, что зрение в моем левом глазу может не восстановиться в течение недели или даже дольше. Это была самая страшная боль, которую я когда-либо испытывала, это было ужасно, и я бы не хотела, чтобы кто-то еще проходил через то, через что я прошла ", - отметила Кортни Вуд.

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