Жители села Красноволя на Волыни присоединились к ПЦУ, несмотря на запугивания судом и несогласие священника
Об этом рассказал председатель Маневицкой райгосадминистрации Андрей Линдюк, передает ВолиньPost .
Накануне среди прихожан церкви из села Красноволя и Погулянка собрали подписи о переходе в Православную церковь Украины. Около 90% крестьян подписались за такую инициативу и хотели обнародовать эти протоколы после получения Томоса. Однако, в воскресенье, 30 декабря, в церкви начали собираться представители РПЦ, которые выступали против перехода общества, поэтому подписи жителей решили обнародовать ранее.
По словам председателя РГА, на собрание приехали священники УПЦ МП из соседних сел и убеждали прихожан не переходить в ПЦУ, поскольку считают переход незаконным, а также обещали обществу "встречу в суде". Против перехода выступил и местный священник.
Однако большинство крестьян проголосовали за переход к ПЦУ, свое волеизъявление крестьяне зафиксировали документально.
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