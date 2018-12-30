Жители села Красноволя на Волыни присоединились к ПЦУ, несмотря на запугивания судом и несогласие священника

30 декабря, 2018, 14:10

90% прихожан церкви в селе Красноволя Маневицкого района проголосовали за переход в Православную Церковь Украины

Об этом рассказал председатель Маневицкой райгосадминистрации Андрей Линдюк, передает ВолиньPost .

Накануне среди прихожан церкви из села Красноволя и Погулянка собрали подписи о переходе в Православную церковь Украины. Около 90% крестьян подписались за такую инициативу и хотели обнародовать эти протоколы после получения Томоса. Однако, в воскресенье, 30 декабря, в церкви начали собираться представители РПЦ, которые выступали против перехода общества, поэтому подписи жителей решили обнародовать ранее.

По словам председателя РГА, на собрание приехали священники УПЦ МП из соседних сел и убеждали прихожан не переходить в ПЦУ, поскольку считают переход незаконным, а также обещали обществу "встречу в суде". Против перехода выступил и местный священник.

Однако большинство крестьян проголосовали за переход к ПЦУ, свое волеизъявление крестьяне зафиксировали документально.