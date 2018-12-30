ВВС обвинила подчиненных Лаврова в "сливе" данных сотрудников своего корпункта в Москве
Об этом говорится на официальном сайте компании, передает ЛигаБизнесИнформ .
"25 декабря сайт Pikabu.ru, сайт Segodnya.ru, а также сообщество" ВКонтакте "под названием" За Матушку - Россию "опубликовали список 44 сотрудников Би-Би-Си, работающих в России, включая их полными именами и фотографиями" , - говорится в материале.
Сайт segodnya.ru назвал список "Наш ответ Чемберлену" и заявил, что это ответ на опубликованный накануне в газете Sunday Times список восьми сотрудников британского отделения пропагандистского российского ресурса Sputnik с указанием их должностей.
ВВС отмечает, что не публиковала этот список. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты "разрабатывают вопрос контрмер".
"Мы всегда работали в России в соответствии с российским законодательством и добросовестно следуем правилам лицензирования и получения аккредитаций. Поэтому нас особенно беспокоит то, что личные данные наших сотрудников, которые мы предоставили российским властям в рамках нашей законной деятельности, были раскрыты подобным образом", - отметил глава Всемирной службы ВВС Джейми Ангус.
Он сказал, что корпорация попросила российские власти расследовать "это событие, которое не может не вызывать беспокойства" из-за угрозы безопасности журналистов.
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