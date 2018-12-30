ВВС обвинила подчиненных Лаврова в "сливе" данных сотрудников своего корпункта в Москве

30 декабря, 2018, 12:52

Британский общественный вещатель Би-Би-Си направил официальную жалобу в Министерство иностранных дел России за публикации в открытом доступе персональных данных московских работников корпорации, которые были доступны только государственным органам РФ

Об этом говорится на официальном сайте компании, передает ЛигаБизнесИнформ .

"25 декабря сайт Pikabu.ru, сайт Segodnya.ru, а также сообщество" ВКонтакте "под названием" За Матушку - Россию "опубликовали список 44 сотрудников Би-Би-Си, работающих в России, включая их полными именами и фотографиями" , - говорится в материале.

Сайт segodnya.ru назвал список "Наш ответ Чемберлену" и заявил, что это ответ на опубликованный накануне в газете Sunday Times список восьми сотрудников британского отделения пропагандистского российского ресурса Sputnik с указанием их должностей.

ВВС отмечает, что не публиковала этот список. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты "разрабатывают вопрос контрмер".

"Мы всегда работали в России в соответствии с российским законодательством и добросовестно следуем правилам лицензирования и получения аккредитаций. Поэтому нас особенно беспокоит то, что личные данные наших сотрудников, которые мы предоставили российским властям в рамках нашей законной деятельности, были раскрыты подобным образом", - отметил глава Всемирной службы ВВС Джейми Ангус.

Он сказал, что корпорация попросила российские власти расследовать "это событие, которое не может не вызывать беспокойства" из-за угрозы безопасности журналистов.