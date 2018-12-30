Во Франции в 108 лет умер герой, спасший сотни детей во время Холокоста

30 декабря, 2018, 21:56

На 109-м году жизни умер француз Жорж Луанже, который во время Второй мировой войны спас сотни еврейских детей от гибели

Об этом сообщает "НВ" .

Французский фонд памяти жертв Холокоста сообщил, что Жорж Луанже умер 28 декабря в возрасте 108 лет. "С ним ушел из жизни исключительный человек, чью борьбу будут помнить", - говорится в сообщении.

Жорж Луанже родился 29 августа 1910 года в Страсбурге в еврейской семье-выходцев из Польши. В 12 лет он вступил в еврейское молодежное движение Ха-Тиква.

В 1940 году во время службы во французской армии он был взят в плен немецкими войсками и отправлен в лагерь для военнопленных в Германии. Из-за светлых волос и голубых глаз немцы не подозревали, что он еврей. Ему удалось бежать и вернуться во Францию. Он присоединился к французской еврейской гуманитарной организации Œuvre de Secours aux Enfants (OSE), которая помогала детям еврейских беженцев.

В период с апреля 1943 года по июнь 1944-го работники OSE помогли сотням еврейских детей бежать в Швейцарию через границу, которая плохо охранялась. Одному Луанже приписывают спасение меньшей мере 350 детей.

Герой французского движения Сопротивления использовал различные уловки, чтобы перевести детей из швейцарскую границу. Он бросал мяч на территорию Швейцарии и велел детям бежать и забирать мяч. Так они оказывались по ту сторону границы. Он одевал детей в траурные одежды и приводил на кладбище, расположенное в непосредственной близости от границы. По лестнице могильщика они перелезали через стену и направлялись к границе Швейцарии, которая была в нескольких шагах от нее.

За отвагу он был награжден медалью Сопротивления, Военным крестом и орденом Почетного Легиона.