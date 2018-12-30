В Житомире 23-летняя воспитательница детсада снимала золотые украшения с детей и сдавала их в ломбард

30 декабря, 2018, 08:08

В Житомире воспитательница детского сада снимала с детей, пока те спали, золотые серьги и подвески и сдавала их в ломбард. "Зарабатывала" 200-300 грн. в день

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

"В злодеяниях 23-летнюю работницу одного из житомирских дошкольных учреждений разоблачили оперативники Управления уголовного розыска ГУНП. Похищенные у детей золотые серьги и подвески воспитательница сдавала в ломбарды", - говорится в сообщении полиции.

Полицейские также проверяют женщину на причастность к другим правонарушениям.

"Мы получили сведения о том, что в одном из дошкольных учебных заведений. Житомира кто-то ворует у детей ясельной группы золотые украшения. Поэтому в ходе проверки этой информации и удалось разоблачить причастное к ряду подобных фактов лицо", - рассказал начальник управления уголовного розыска ГУНП Житомирщины Александр Петрущенко.

По собранным правоохранителями свидетельствам родителей маленькой воспитанницы детского сада, их ребенок вернулся домой без одной серьги. Однако, сначала решили, что девочка могла где-то потерять украшение. Подозрения же среди родителей возникли позже, когда произошло еще несколько подобных случаев возврата детей домой без подвесок на цепочке или только с одним украшением на ушках.

"В результате проведенных проверок оперативники уголовного розыска нашли похожее по приметам украшение, пропавшее у ребенка, в одном из местных ломбардов. Как обнаружилось, ее сдала... воспитательница этого же детсада. 23-летняя женщина свою вину признала. По ее словам, на совершение преступлений ее толкнули долговые обязательства. Украшения она снимала, пока дети спали, и в тот же день сдавала их в ломбарды, выручая 200-300 грн ", - сообщили в полиции.

Сейчас полицейские обоснованно подозревают женщину в причастности к не менее 5 подобным фактам. Уголовное производство открыто по ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. По действующему законодательству горе-воспитательнице может грозить наказание - от полугодового ареста до 5 лет лишения свободы.