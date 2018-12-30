 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В течение суток оккупанты один раз нарушили перемирие

На фронте 30 декабря оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня.

При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано.

Позиции наших войск были обстреляны из БМП-2 в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 декабря, 2018 воскресенье

больше новостей

30 декабря, 2018 воскресенье

29 декабря, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать