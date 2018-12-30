В течение суток оккупанты один раз нарушили перемирие
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня.
При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано.
Позиции наших войск были обстреляны из БМП-2 в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении.
Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.
Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
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