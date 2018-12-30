В течение суток оккупанты один раз нарушили перемирие

30 декабря, 2018, 18:29

На фронте 30 декабря оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня.

При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, не зафиксировано.

Позиции наших войск были обстреляны из БМП-2 в районе поселка Новотошковское на Луганском направлении.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет.

Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.