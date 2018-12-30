В китайских школах появилась "умная" форма: если ученик прогуливает, срабатывает сигнализация

30 декабря, 2018, 12:00

Одиннадцать школ в юго-западной провинции Гуйчжоу Китая ввели форму, которая подключена к системе распознавания лиц и имеет трекеры GPS

Как пишет ABC.net, пока это только тест новой формы в рамках эксперимента.

Если ученик пропустит занятия, уйдет из школы без разрешения или уснет в классе, система сообщит об этом учителям и родителям, также сработает звуковая тревога.

Кроме того, родители могут отслеживать покупки, которые их ребенок делает в школе, и устанавливать ограничения на расходы с помощью мобильного приложения. По словам авторов, чипы работают исключительно в помещении школы.

Как заявили разработчики из Guizhou Guanyu Technology, форма выдерживает до 500 сеансов стирки и продолжает работу даже при 150 градусах. "Умная" одежда тестируется с 2016 года - за это время форму примерили около 800 учеников. Они не могут поменяться формой с другим человеком из-за системы распознавания лиц на входе школы.