В китайских школах появилась "умная" форма: если ученик прогуливает, срабатывает сигнализация
Как пишет ABC.net, пока это только тест новой формы в рамках эксперимента.
Если ученик пропустит занятия, уйдет из школы без разрешения или уснет в классе, система сообщит об этом учителям и родителям, также сработает звуковая тревога.
Кроме того, родители могут отслеживать покупки, которые их ребенок делает в школе, и устанавливать ограничения на расходы с помощью мобильного приложения. По словам авторов, чипы работают исключительно в помещении школы.
Как заявили разработчики из Guizhou Guanyu Technology, форма выдерживает до 500 сеансов стирки и продолжает работу даже при 150 градусах. "Умная" одежда тестируется с 2016 года - за это время форму примерили около 800 учеников. Они не могут поменяться формой с другим человеком из-за системы распознавания лиц на входе школы.
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