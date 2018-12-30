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В Китае создали универсального робота-паука. Он умеет танцевать и махать "лапками"

Китайская компания Robugtix представила шестиногого робота-паука Z6, который может снимать видео и переносить небольшие грузы.

Как пишет New Atlas, устройство в случае необходимости уменьшается в объеме в несколько раз и его легко можно положить в обычный рюкзак.

Управлять Z6 можно с помощью джойстика, а камера в центре корпуса способна транслировать изображение в режиме реального времени.

Робот может как перемещаться по ровной поверхности, так и подниматься по лестнице, переворачиваться. Дата начала его продаж и стоимость пока не известны.

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