В Китае создали универсального робота-паука. Он умеет танцевать и махать "лапками"
30 декабря, 2018, 18:59
Китайская компания Robugtix представила шестиногого робота-паука Z6, который может снимать видео и переносить небольшие грузы.
Как пишет New Atlas, устройство в случае необходимости уменьшается в объеме в несколько раз и его легко можно положить в обычный рюкзак.
Управлять Z6 можно с помощью джойстика, а камера в центре корпуса способна транслировать изображение в режиме реального времени.
Робот может как перемещаться по ровной поверхности, так и подниматься по лестнице, переворачиваться. Дата начала его продаж и стоимость пока не известны.
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