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В киевском метро можно бесплатно упаковать новогодние подарки


фото: facebook
На некоторых станциях метро в Киеве заработали боксы с подарочной бумагой, где можно упаковать подарки на Новый год

Об этом сообщает "Громадське" .

Как сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон, боксы установили на тех станциях, расположенных неподалеку торговых центров, где люди покупают подарки. Это - акция-сюрприз, поэтому администрация метро не разглашает, где именно пассажиры могут воспользоваться такой возможностью.

Упаковать пакеты в метро, или забрать бумагу с собой можно до 31 декабря. Это могут сделать все желающие.

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