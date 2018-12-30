В киевском метро можно бесплатно упаковать новогодние подарки

30 декабря, 2018, 17:31

На некоторых станциях метро в Киеве заработали боксы с подарочной бумагой, где можно упаковать подарки на Новый год

Об этом сообщает "Громадське" .

Как сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон, боксы установили на тех станциях, расположенных неподалеку торговых центров, где люди покупают подарки. Это - акция-сюрприз, поэтому администрация метро не разглашает, где именно пассажиры могут воспользоваться такой возможностью.

Упаковать пакеты в метро, или забрать бумагу с собой можно до 31 декабря. Это могут сделать все желающие.