В киевском метро можно бесплатно упаковать новогодние подарки
30 декабря, 2018, 17:31
На некоторых станциях метро в Киеве заработали боксы с подарочной бумагой, где можно упаковать подарки на Новый год
Об этом сообщает "Громадське" .
Как сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон, боксы установили на тех станциях, расположенных неподалеку торговых центров, где люди покупают подарки. Это - акция-сюрприз, поэтому администрация метро не разглашает, где именно пассажиры могут воспользоваться такой возможностью.
Упаковать пакеты в метро, или забрать бумагу с собой можно до 31 декабря. Это могут сделать все желающие.
- Напомним, в Киеве в новогоднюю ночь метрополитен будет работать на 3 часа дольше .
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