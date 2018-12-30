В Карпатах упал 2-килограммовый метеорит

30 декабря, 2018, 08:51

Во двор одного из жителей села Замагора, что в Карпатах, упал метеорит, который чуть не сжег гараж мужчины

Сначала горец Богдан испугался и подумал, что кто-то мог бросить во двор гранату. Он отметил, что грохот сопровождался ярким светом. Мужчина выбежал на улицу, чтобы выяснить, что произошло, и увидел как горит гараж, передает УНИАН .

Погасив огонь, Богдан нашел камень весом около 2 кг. Проанализировав информацию из интернета, человек выяснил, что камень может иметь космическое происхождение.

Журналисты проконсультировались с учеными из Ивано-Франковского университета нефти и газа. Там подтвердили, что камень - действительно метеорит.

Находка оказалась хандритом - самым распространенным типом каменных метеоритов. Ученый отметил, что в его составе есть никель, поэтому небольшой по размеру он имеет такой вес.

Сейчас находку передано в музей гуцульской магии.

