В Черновцах "накрыли" подпольное производство черной и красной икры
Следователи и детективы ГУНП под процессуальным руководством прокуратуры Черновицкой области провели ряд следственных и оперативно-розыскных мероприятий и разоблачили злоумышленника. Правоохранители выяснили, что черновчанин развернул на территории Черновцов производство поддельной икры, информирует отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
Полицейские пресекли деятельность противоправного бизнеса. Во время обысков в арендованных помещениях работники полиции обнаружили и изъяли красную и черную икру в пластиковых пакетах, а также готовую продукцию для продажи законсервированную в жестяных банках, с незаконно использованными чужими брендами, оборудование и материалы для фасовки икры. Общее количество изъятого контрафактного товара составляет более 3500 упаковок разного объема.
Фальсифицированную продукцию оптом и в розницу правонарушитель распространял на территории одного из торговых рынков Черновцов.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Работники полиции выясняют происхождение сырья и устанавливают всех лиц, причастных к указанному преступлению.
- Напомним, новогодний стол украинцам обойдется в 1535 грн .
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