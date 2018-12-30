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В Черновцах "накрыли" подпольное производство черной и красной икры

В Следственное управление ГУНП в Черновицкой области с заявлением обратился 47-летний житель Черновцов. Заявитель пожаловался, что неизвестные лица на одном из рынков областного центра продали некачественную красную икру известной марки. Вследствие употребления продукции ненадлежащего качества человек получил пищевое отравление

Следователи и детективы ГУНП под процессуальным руководством прокуратуры Черновицкой области провели ряд следственных и оперативно-розыскных мероприятий и разоблачили злоумышленника. Правоохранители выяснили, что черновчанин развернул на территории Черновцов производство поддельной икры, информирует отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Полицейские пресекли деятельность противоправного бизнеса. Во время обысков в арендованных помещениях работники полиции обнаружили и изъяли красную и черную икру в пластиковых пакетах, а также готовую продукцию для продажи законсервированную в жестяных банках, с незаконно использованными чужими брендами, оборудование и материалы для фасовки икры. Общее количество изъятого контрафактного товара составляет более 3500 упаковок разного объема.

Фальсифицированную продукцию оптом и в розницу правонарушитель распространял на территории одного из торговых рынков Черновцов.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Работники полиции выясняют происхождение сырья и устанавливают всех лиц, причастных к указанному преступлению.

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