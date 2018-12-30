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Ученые "запихнули" рыбу в виртуальную реальность. Зачем

Ученые из Технологического института Нью-Джерси (NJIT) изучили поведение рыбы-ножа, поместив ее в систему дополненной реальности

Как сообщает TechCrunch, биологи хотели понять, как VR-может обмануть реакцию рыбы, чтобы изучить ее механизмы реагирования на опасности.

Рыба-нож на дне океана постоянно перемещается из одного укрытия в другое. Исследователи хотели понять, как работает система реагирования рыбы на опасности и почему она находит укрытие. При этом на рыбе не было гарнитуры, но ученые смоделировали условия морского дна в VR-трубе.

По словам ученых, рыбу поместили в трубу, после чего синхронизировали ее движение с глазами рыбы. Пока рыба плавала вперед и назад, исследователи наблюдали за рыбой и пытались понять, сможет ли животное узнать о нереальности происходящего, потому что ее приют постоянно отодвигался от него.

"Это, пожалуй, первое исследование, в котором дополненная реальность использовалась для исследования в реальном времени реакции животных на движение окружающей среды", - говорит Эрик Фортуна, доцент NJIT.

При этом в системе была лазейка, которая позволила рыбе все-таки доплыть до укрытия. Для этого ей нужно было сделать несколько повторяющихся действий. В конце эксперимента рыбе удалось добраться до убежища, при этом группа ученых уверена, что животное понимало нереальность происходящего.

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