Свитолина заявила об амбициозной цели в 2019 году

30 декабря, 2018, 20:41

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своих главных задачах в новом сезоне

Об этом сообщает btu.org.ua .

По словам Свитолиной, в 2019 году она хочет выиграть один из турниров Большого шлема и стать первой ракеткой мира.

"Выиграть турнир Большого шлема и стать первой ракеткой мира - это всегда будут мои цели на сезон. На Большом шлеме мне нужно быть готовой бороться две недели, есть много маленьких испытаний, которые нужно преодолеть за это время. Это тот следующий шаг, который я должна сделать. Будут такие моменты на Большого шлеме, когда у меня будут шансы и нужно быть готовой их использовать. Это для меня имеет большое значение ", - сказала Свитолина.

К самой престижной серии Большого шлема принадлежат четыре турнира - открытые чемпионаты Австралии, Франции, США и Уимблдон.

Элина Свитолина стала первой в истории украинкой, которая выиграла Итоговый турнир WTA с участием восьми сильнейших теннисисток мира.

Благодаря победе в Сингапуре, Элина Свитолина закончила 2018 год на четвертой позиции в мировом рейтинге.

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