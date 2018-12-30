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Супрун рассказала, помогает ли активированный уголь от похмелья

Один из распространенных лайфхаков: чтобы уберечься от похмелья и быстрого опьянения в праздничный период нужно съесть горсть активированного угля перед тем как пить или уже после употребления алкоголя. Работает ли этот метод?
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook рассказала, действительно ли активированный уголь может спасти от последствий употребления алкоголя.

По ее словам, активированный уголь может связываться с токсичными веществами, но не всеми. Его часто применяют при отравлении, и уголь работает как своеобразная губка, которая быстро впитывает и связывает вещества, к примеру, лекарства или токсины. Из-за этого токсические вещества не успевают впитаться в желудочно-кишечный тракт, а затем выводятся из организма естественным путем.

"Идея, что уголь может связываться с алкоголем и помешать его попаданию в кровь - может выглядеть логично. Но никаких научных доказательств такого эффекта не существует", - пишет Супрун.

Зато, по словам чиновницы, есть небольшое клиническое исследование, указывающее на отсутствие какого-либо эффекта. Участники исследования дважды принимали одинаковую дозу этанола. Перед вторым разом они приняли 24 таблетки (более 2 блистеров) активированного угля. Но после его употребления концентрация алкоголя в крови осталась такой же как и без него ( https://goo.gl/zocPTC ). То есть по сути употребление угля ничего не меняет.

"Это происходит потому, что алкоголь очень быстро всасывается в желудке, и вообще уголь его не адсорбирует. Поэтому заедать алкоголь кучей активированного угля неэффективно", - добавляет Супрун.

Вместо этого она приводит "более действенные способы, как можно уменьшить вред от употребления алкоголя":

  • Пейте воду. Алкоголь обладает мочегонным эффектом, поэтому пополнять водный баланс необходимо. Питье воды поможет избежать дегидратации и потенциально уменьшить количество выпитого алкоголя.
  • Не пейте алкоголь на голодный желудок. Кстати, углеводная пища может помочь уменьшить интоксикацию организма. И справляется с этим лучше, чем белковая пища ( https://goo.gl/YcweJU ).
  • Старайтесь не смешивать алкоголь с газированными напитками. Алкоголь в сочетании с ними быстрее всасывается в кровь, поэтому можно и быстрее опьянеть ( https://goo.gl/9MjwZm ). Лучше совместите алкоголь с фруктовыми соками или водой.

Госпожа Супрун также добавила, что ни одна таблетка не избавит вас от последствий чрезмерного употребления алкоголя. Проверенный способ, чтобы их избежать - есть сбалансированную пищу и не перебирать с количеством выпитого спиртного.

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