"Иди торгуй сигаретами", - секретарь горсовета Мариуполя ответил учителю о повышении зарплаты

30 декабря, 2018, 15:46

В Мариуполе Донецкой области секретарь горсовета Степан Махсма публично оскорбил известного в городе учителя музыки Алексея Леонтьева, который попытался поднять вопрос о повышении зарплаты работникам музыкальных школ. Чиновник посоветовал учителю музыки идти торговать сигаретами

Скандал произошел во время последней в 2018 году сессии Мариупольского горсовета, передает Вовремя .

Леонтьев предварительно записался на выступление, однако Махсма отказался предоставить ему слово, заявив, что вопрос повышения зарплаты работникам музыкальных школ обсуждался на комиссиях.

"При этом чиновник в грубой форме отказал учителю музыки в выступлении и сказал ему отправляться на свое рабочее место - торговать сигаретами", - отмечается в сообщении.

По словам Леонтьева, работники культуры добивались повышения с апреля.

"Мы с апреля боролись за повышение зарплаты, - рассказал педагог. - В конце концов зарплату работникам культуры подняли на 50%, и почему-то на 90% подняли зарплату бухгалтерам, работающим в сфере культуры. А об учителях музыкальных школ забыли. Сегодня зарплата учителя музыкальной школы составляет минимальный оклад +20% надбавки за престижность. Как следствие, молодой специалист, окончивший музыкальную школу, отучившийся в музыкальном училище, закончивший консерваторию и получивший высшее образование, приходя преподавать в музыкальную школу получает чистыми на руки 3700-3900 грн (поэтому учителя вынуждены работать на 1,5-2 ставки или искать дополнительную работу "на стороне" - ред.) ".

Он сообщил, что, возможно, вопрос повышения зарплаты обсуждался на депутатских комиссиях, однако информации об этом почему-то не было. Поэтому увидев, что на сессии будет подниматься вопрос о работниках культуры, решил записаться на выступление.

"Сессия началась с выступления одаренных детей-музыкантов, им красиво вручили цветы и персональные стипендии, теперь они будут получать по 1000 грн ежемесячно, - отметил Леонтьев. - Это отличная стимуляция. Но почему-то не прозвучало ни слова о тех педагогах, которые помогли раскрыть эти таланты. На Новый год в городе будет много музыкальных выступлений, на это не жалеют бюджетных денег. Но никто не думает о том, что на том рояле, который был недавно куплен за миллион триста тысяч гривен в филармонию, через 5 лет будет просто некому играть. Меня пугает будущее, которое получат от нас в наследство наши дети".

Леонтьев заявил, что и впредь будет бороться за повышение зарплат учителям музыки в Мариуполе. Коллеги его поддерживают.