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"Вучич - вор": тысячи сербов каждую субботу выходят на антипрезидентские протесты

В субботу, 29 декабря 2018 года, в сербской столице Белград произошла новая волна уличных акций, организованных левой оппозицией

Об этом сообщает Укринформ .

"В субботу в центре Белграда сербы протестовали против президента Вучича и его правящей Сербской прогрессивной партии", - говорится в сообщении.

Тысячи сербов прошли мирным протестом через центр города, скандируя "Вучич - вор". Демонстранты требовали свободы СМИ, прекращения нападок на журналистов и оппозиционных политиков.

Они считают Вучич самодержцем, а его партию - коррумпированной.

Подобным образом сербы протестуют уже четвертую субботу подряд.

  • Первая акция протеста против президента состоялась в конце ноября после того, как на юге Сербии был избит один из представителей сербской оппозиции.
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