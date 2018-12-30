"Вучич - вор": тысячи сербов каждую субботу выходят на антипрезидентские протесты
30 декабря, 2018, 10:29
В субботу, 29 декабря 2018 года, в сербской столице Белград произошла новая волна уличных акций, организованных левой оппозицией
Об этом сообщает Укринформ .
"В субботу в центре Белграда сербы протестовали против президента Вучича и его правящей Сербской прогрессивной партии", - говорится в сообщении.
Тысячи сербов прошли мирным протестом через центр города, скандируя "Вучич - вор". Демонстранты требовали свободы СМИ, прекращения нападок на журналистов и оппозиционных политиков.
Они считают Вучич самодержцем, а его партию - коррумпированной.
Подобным образом сербы протестуют уже четвертую субботу подряд.
- Первая акция протеста против президента состоялась в конце ноября после того, как на юге Сербии был избит один из представителей сербской оппозиции.
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