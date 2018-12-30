"Вучич - вор": тысячи сербов каждую субботу выходят на антипрезидентские протесты

30 декабря, 2018, 10:29

В субботу, 29 декабря 2018 года, в сербской столице Белград произошла новая волна уличных акций, организованных левой оппозицией

Об этом сообщает Укринформ .

"В субботу в центре Белграда сербы протестовали против президента Вучича и его правящей Сербской прогрессивной партии", - говорится в сообщении.

Тысячи сербов прошли мирным протестом через центр города, скандируя "Вучич - вор". Демонстранты требовали свободы СМИ, прекращения нападок на журналистов и оппозиционных политиков.

Они считают Вучич самодержцем, а его партию - коррумпированной.

Подобным образом сербы протестуют уже четвертую субботу подряд.