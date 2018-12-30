Одесского моряка Андрея Новичкова обменяют на шпиона из Ирана, - СМИ

30 декабря, 2018, 09:26

Одессит Андрей Новичков, который с мая 2018 находится в иранской тюрьме, вскоре может вернуться домой

Президент Украины Петр Порошенко подписал документы о помиловании иранца Али Джадуеля, на которого собираются обменять украинца, пишет Думская.net .

"То, чего мы так долго ждали, наконец случилось. Как стало известно из компетентных источников, с момента подписания до прибытия Андрея в Украину пройдет около двух недель. С нетерпением ждем Андрея в Украине", - говорится в сообщении на странице группы "Помощь Андрею Новичков "в соцсетях.

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34-летнего одессита Андрея Новичкова в Иране обвинили в непредумышленном убийстве.

17 января 2017 на судне Arezoo (флаг Ирана, порт приписки Qeshm) рядовой матрос, иранец, выпрыгнул за борт. Свидетелем этого чрезвычайного происшествия стал одессит Новичков, который сразу поднял тревогу и организовал спасательные работы. Тело матроса найдено не было. По прибытии в Иран украинского гражданина сняли с судна и отвезли в суд, где предъявили обвинение в убийстве. При том, что никто из членов экипажа не дал вразумительных показаний о том, что одессит сбросил иранского матроса за борт.

В мае депутаты Одесского областного совета поддержали обращение к президенту Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию с одесским моряком. На некоторое время Новичкова выпустили из тюрьмы под личные обязательства сотрудников украинского МИД, однако вскоре его снова взяли под арест.

Украинская сторона предполагает, что Новичкова задержали том, что Тегеран рассчитывал обменять одессита на своего разведчика Али Джадуея, которого в Харькове осудили на 11 лет за шпионаж в пользу Исламской Республики Иран (ИРИ).