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Напуганные Brexit: в Британию направляются сотни беженцев на надувных лодках

"Большим инцидентом" назвал министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид растущее число нелегальных мигрантов, которые пытаются пересечь Ла-Манш на надувных лодках, чтобы оказаться в Британии

С начала ноября не менее 220 человек попытались таким образом прибыть в страну. Эти попытки не прекратились и на рождественские праздники: 25 дек 40 человек, среди которых двое детей, прибыли в Британию на пяти лодках с территории Франции. А в пятницу, 28 декабря 2018 года, рано утром у берегов Дувра были задержаны еще 12 человек, передает ВВС .

Джавид призвал своих французских коллег немедленно обсудить ситуацию, отметив, что британский Хоум-офис обеспокоен тем, что подобные случаи могут привести к гибели людей.

По данным ВВС, контрабандисты побуждают нелегалов действовать решительно, утверждая, что тем надо спешить, так как после выхода Британии из ЕС границы "прочно закроются".

Большинство нелегальных мигрантов - из Сирии и Ирана.

Более 5 млн сирийцев покинули свою страну, после того как в 2011 году там началась гражданская война, а за последние два года иранские граждане подали в Британии больше заявлений на получение политического убежища, чем представители любой другой нации.

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