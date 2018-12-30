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Нанимать отряды для охраны Киево-Печерской лавры не надо. Разоружим каждую из сторон, - Аваков

Украинские правоохранители будут прекращать любые попытки применить силовые варианты для разжигания вражды на религиозной почве

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в интервью Интерфакс-Украина .

"Я хочу подчеркнуть, что мы никому не позволим применять силовые варианты. Не надо нанимать отряды, чтобы охранять Лавру или какой-либо храм, отряды с каждой из сторон мы будеи обезоруживать, а все силовые попытки жестко пресекать", - сказал Аваков.

По его словам, "эту ситуацию уже проходили" 14 октября, когда Вселенский патриарх объявил, что Украинской православной церкви предоставляется автокефалия.

"Я вынужден был приглашать к себе иерархов обеих церквей, говорить с ними прямо, предупреждать. Вынужден был приглашать Новинского и еще отдельных политиков и говорить в глаза:" Дорогие друзья, прекратите нанимать людей, как вы говорите, для охраны храмов, прекратите созвать " титушок ", - сказал министр.

По его словам, они "обещали, что не будут".

"Однако, были те, кто нас не услышал и пытался устраивать провокации. Всех их задержали (около 100 человек) и пригласили в райотдел полиции. То же можно сказать и праворадикалам. Я никому не позволю вмешиваться в межпарафиальные отношения и искать здесь поводов для дестабилизации .

Как один из плохих вариантов, я допускаю провокации со стороны России. Например, кто-то где-то захватит какой-то храм, подожжет, не дай Бог, погибнут люди, и туда Путин, условно говоря, лично на вертолете прилетит и начнет кричать, что гибнут люди, и духовенство, и "русский мир". Мы не должны дать возможность это сделать. Потому как превенция - жесткая реакция полиции на малейшие нарушения ", - заявил министр.

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