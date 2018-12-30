Начал работу официальный сайт Министерства по делам ветеранов Украины

30 декабря, 2018, 14:31

Вся информация о деятельности Министерства по делам ветеранов, Общественного совета и Совета ветеранов будет представлена по ссылке https://mva.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Именно здесь собрана информация о льготах, услуги, государственные программы, направленные на социальную защиту лиц, на которых распространяется действие закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и членов семей ветеранов. Эта информация будет постоянно обновляться и актуализироваться.

"Сейчас сайт только начал свою работу, но в планах сделать этот ресурс максимально информативным, интересным, удобным в использовании и полезным. Уже сейчас здесь собраны фотографии, видео и статьи не только о Министерстве, но и полезные советы ветеранам и членам их семей.

Обратите внимание на следующие разделы:

предоставление статуса

Лечение и реабилитация

Социальная и профессиональная адаптация

Жилье и земля

Льготы и скидки.

Поэтому пользуйтесь информацией, читайте новости и анонсы о деятельности Министерства по делам ветеранов, ветеранское движение в стране и его ярких представителях! ", - отмечается в сообщении.