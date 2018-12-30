Начал работу официальный сайт Министерства по делам ветеранов Украины
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Именно здесь собрана информация о льготах, услуги, государственные программы, направленные на социальную защиту лиц, на которых распространяется действие закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и членов семей ветеранов. Эта информация будет постоянно обновляться и актуализироваться.
"Сейчас сайт только начал свою работу, но в планах сделать этот ресурс максимально информативным, интересным, удобным в использовании и полезным. Уже сейчас здесь собраны фотографии, видео и статьи не только о Министерстве, но и полезные советы ветеранам и членам их семей.
Обратите внимание на следующие разделы:
- предоставление статуса
- Лечение и реабилитация
- Социальная и профессиональная адаптация
- Жилье и земля
- Льготы и скидки.
Поэтому пользуйтесь информацией, читайте новости и анонсы о деятельности Министерства по делам ветеранов, ветеранское движение в стране и его ярких представителях! ", - отмечается в сообщении.
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