На окраине Хмельницкого фура врезалась в кафе: трое погибших, двое пострадавших

30 декабря, 2018, 13:17

В ночь с 29 на 30 декабря на перекрестке возле села Давыдковцы Хмельницкого района грузовик под управлением 38-летнего хмельничанина, который двигался из Одессы в направлении Хмельницкого, по неустановленным пока причинам съехал с дороги на обочину и врезался в закрытое кафе

Кабина авто была настолько повреждена, что людей оттуда пришлось доставать с помощью спецоборудования, сообщает ГУ ЧП в Хмельницкой области.

В кабине автомобиля на тот момент было пять человек - водитель и четверо пассажиров. Трое из них - водитель и двое мужчин, 1990 и 1994 рождения, погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, 1982 и 1994 г.р., госпитализированы в областную больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия открытое уголовное производство по ч.3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).