На Киевщине задержали фермера, который осенью застрелил из ружья своего работника

30 декабря, 2018, 09:45

В пятницу, 28 декабря 2018 года, прокуратурой Киевской области совместно с работниками Нацполиции задержан гражданин Украины, который на предприятии в Иванковском районе из ружья застрелил 32-летнего потерпевшего и пытался убить еще двух человек. Мужчина находился в розыске

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Подозреваемый, на почве неприязненных отношениях решил лишить жизни трех работников предприятия в селе Олизаровка Иванковского района. Взяв с собой ружье, пришел в помещение столовой, где находились двое пострадавших, и совершил по ним несколько выстрелов, однако мужчинам удалось скрыться.

В дальнейшем, злоумышленник продолжил свои преступные действия и совершил несколько прицельных выстрелов по 32-летнему пострадавшему от которых последний скончался на месте происшествия.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 3 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115

(Незаконченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде

содержания под стражей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Продолжается досудебное расследование.

Эта история тянется с октября этого года, когда владелец агрофирмы в Олизаривке открыл огонь по сотрудникам из-за ссоры по поводу зарплаты.

"В результате которой (ссоры - ред.) хозяин взял зарегистрированное оружие и осуществил несколько выстрелов в этого человека. Те, его коллеги, сбежали сначала. Потом увидели, что фермер сел в автомобиль и уехал. Они подбежали к своему раненого товарища, пытались оказать ему помощь ", - говорилось тогда в сообщении ТСН .