На Киевщине задержали фермера, который осенью застрелил из ружья своего работника
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Подозреваемый, на почве неприязненных отношениях решил лишить жизни трех работников предприятия в селе Олизаровка Иванковского района. Взяв с собой ружье, пришел в помещение столовой, где находились двое пострадавших, и совершил по ним несколько выстрелов, однако мужчинам удалось скрыться.
В дальнейшем, злоумышленник продолжил свои преступные действия и совершил несколько прицельных выстрелов по 32-летнему пострадавшему от которых последний скончался на месте происшествия.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 3 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115
(Незаконченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде
содержания под стражей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Продолжается досудебное расследование.
Эта история тянется с октября этого года, когда владелец агрофирмы в Олизаривке открыл огонь по сотрудникам из-за ссоры по поводу зарплаты.
"В результате которой (ссоры - ред.) хозяин взял зарегистрированное оружие и осуществил несколько выстрелов в этого человека. Те, его коллеги, сбежали сначала. Потом увидели, что фермер сел в автомобиль и уехал. Они подбежали к своему раненого товарища, пытались оказать ему помощь ", - говорилось тогда в сообщении ТСН .
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