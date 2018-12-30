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Меркель призвала Турцию к сдержанности после вывода американских войск из Сирии


фото: ukrinform.ua
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента Турции РеджепаТаипа Эрдогана к сдержанности в Сирии

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу канцлера ФРГ .

"Канцлер высоко оценила роль Турции, особенно в принятии сирийских беженцев, и выразила надежду, что Турция отреагирует со сдержанностью и ответственностью на объявленный вывод американских войск из Сирии", - говорится в пресс-релизе.

Ситуация в Сирии была в центре разговора. Оба лидера подчеркнули важность политического процесса под эгидой Организации Объединенных Наций для урегулирования конфликта. Они признали, что хотя совместными усилиями удалось вытеснить ИГИЛ, террористическая организация, как и раньше, остается значительной угрозой, которая требует дальнейшего внимания.

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