Меркель призвала Турцию к сдержанности после вывода американских войск из Сирии
30 декабря, 2018, 21:14
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента Турции РеджепаТаипа Эрдогана к сдержанности в Сирии
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу канцлера ФРГ .
"Канцлер высоко оценила роль Турции, особенно в принятии сирийских беженцев, и выразила надежду, что Турция отреагирует со сдержанностью и ответственностью на объявленный вывод американских войск из Сирии", - говорится в пресс-релизе.
Ситуация в Сирии была в центре разговора. Оба лидера подчеркнули важность политического процесса под эгидой Организации Объединенных Наций для урегулирования конфликта. Они признали, что хотя совместными усилиями удалось вытеснить ИГИЛ, террористическая организация, как и раньше, остается значительной угрозой, которая требует дальнейшего внимания.
- Напомним, 29 декабря американские военные начали покидать Сирию .
- В Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии после того, как президент Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками Исламского государства в Сирии.
- Группа влиятельных сенаторов от обеих партий направила письмо в администрацию президента Дональда Трампа, в котором раскритиковала решение покинуть Сирию.
- Курдские союзники США также раскритиковали решение Белого дома вывести войска из Сирии и сообщили, что они могут прекратить борьбу с "ИГ" в случае наступления Турции.
- Критически решение Трампа восприняли также в Берлине, а Париж заявил о намерении оставить свои войска в Сирии и пытаться обеспечить безопасность союзникам международной коалиции по борьбе с терроризмом, в частности, курдам из альянса SDF.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-