Меньше чем за сутки в Москве произошло два наезда на девушек-пешеходов. Одна из потерпевших умерла
Об этом в Facebook рассказывает полиция Львовщины.
Неизвестный водитель автомобиля BMW на иностранном регистрации совершил наезд на 25-летнюю жительницу Жидачевского района, которая от полученных травм скончалась.
Водитель скрылся с места происшествия, оставив автомобиль неподалеку автонаезда.
Полицейские устанавливают личность водителя-беглеца, проводят оперативно-розыскные мероприятия, выясняют обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
"Просьба к очевидцам ДТП - позвоните на оперативную линию 102 или обратитесь в ближайший отдел полиции", - отмечается в сообщении.
Кроме того, полицейские просят заявить о своем желании очевидцев наезда на девушку, который произошел 29 декабря около 19.33 на улице Воздушной во Львове.
Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на 14-летнюю львовянку, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения, в том числе ушибы, ссадины и сотрясение головного мозга.
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