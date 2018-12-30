Меньше чем за сутки в Москве произошло два наезда на девушек-пешеходов. Одна из потерпевших умерла

30 декабря, 2018, 12:37

Полицейские устанавливают личность водителя-беглеца, который смертельно травмировал девушку на трамвайной остановке на улице Ивана Франко, 68 во Львове. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 30 декабря, около 6.50

Об этом в Facebook рассказывает полиция Львовщины.

Неизвестный водитель автомобиля BMW на иностранном регистрации совершил наезд на 25-летнюю жительницу Жидачевского района, которая от полученных травм скончалась.

Водитель скрылся с места происшествия, оставив автомобиль неподалеку автонаезда.

Полицейские устанавливают личность водителя-беглеца, проводят оперативно-розыскные мероприятия, выясняют обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

"Просьба к очевидцам ДТП - позвоните на оперативную линию 102 или обратитесь в ближайший отдел полиции", - отмечается в сообщении.

Кроме того, полицейские просят заявить о своем желании очевидцев наезда на девушку, который произошел 29 декабря около 19.33 на улице Воздушной во Львове.

Неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на 14-летнюю львовянку, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения, в том числе ушибы, ссадины и сотрясение головного мозга.