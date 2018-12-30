Ломаченко получил награду за лучший бой года

30 декабря, 2018, 21:35

Поединок украинца Василия Ломаченко против венесуэльца Хорхе Линареса признан лучшим боем 2018 года по версии WBA

Об этом сообщает Всемирная боксерская ассоциация .

В категории "Бой года" награда досталась поединку, в котором в ночь с 12 мая встречались Ломаченко и Линарес. В шестом раунде венесуэлец впервые в карьере отправил украинца в нокдаун. Однако, наш боксер нокаутировал соперника в десятой трехминутке.

Благодаря этой победе, Ломаченко стал чемпионом мира WBA в легком весе (до 61,2 кг).