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Китайский зонд готовится сесть на темную сторону Луны


фото: spacenews.com
Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" вышел на орбиту и осуществит посадку на обратную сторону Луны

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Национальное космическое агентство Китая (CNSA) .

В 8:55 30 декабря "Чанъэ-4" успешно осуществил выход на лунную орбиту и вышел на запланированный курс подготовки к посадке на обратную сторону Луны.

После того, как 12 декабря "Чанъэ-4" вышел на лунную орбиту, наземный центр управления в Пекине дважды корректировал орбиту зонда и четыре раза тестировал линию связи между зондом и ретрансляционным спутником "Цюецяо". Тестировались также инструменты съемки и дальномеры на зонде, чтобы подготовиться к посадке на Луне.

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