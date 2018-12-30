Китайский зонд готовится сесть на темную сторону Луны
30 декабря, 2018, 20:57
Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" вышел на орбиту и осуществит посадку на обратную сторону Луны
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Национальное космическое агентство Китая (CNSA) .
В 8:55 30 декабря "Чанъэ-4" успешно осуществил выход на лунную орбиту и вышел на запланированный курс подготовки к посадке на обратную сторону Луны.
После того, как 12 декабря "Чанъэ-4" вышел на лунную орбиту, наземный центр управления в Пекине дважды корректировал орбиту зонда и четыре раза тестировал линию связи между зондом и ретрансляционным спутником "Цюецяо". Тестировались также инструменты съемки и дальномеры на зонде, чтобы подготовиться к посадке на Луне.
- Напомним, 7 декабря Китай запустил первый космический аппарат, который отправился на темную сторону Луны.
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