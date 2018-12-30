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Контрразведка обнаружила на Черниговщине российского агента с позывным "Бар", который за 10 тыс. руб снимал секретные объекты, - СМИ

Во время проведения контрразведывательных поисковых мероприятий на территории Черниговской области выявлено гражданина Украины "Р", который был завербован представителями российских спецслужб под псевдонимом "Бар" с целью выполнения разведывательных задач на территории нашего государства

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Цензор.НЕТ .

По заданию представителей спецслужбы РФ гражданин Украины "Р" должен был провести фото- и видеодокументирование мест размещения и дислокации подразделений Вооруженных сил и Пограничной службы Украины. За выполнение указанной задачи наш соотечественник должен был получать от сотрудников ГУ ГШ ВС РФ денежное вознаграждение.

По результатам проведенных оперативно-следственных мероприятий были установлены обстоятельства привлечения гражданина Украины "Р".

Осознавая возможные последствия своих противоправных действий, задержанный полностью признал свою вину.

"Я очень сожалею о своем поступке", - отметил он.

Как отмечается, сейчас он сотрудничает со Службой безопасности Украины.

На видеофрагменте допроса задержанного, которое приводит издание, тот рассказывает, что его завербовали во время работы на строительстве в Брянской области России. Тогда как сам он с Луганщины.

За выполнение их поручений в Украине - а в "Р" есть собственное авто с украинской регистрацией - ему обещали деньги, беспрепятственное пересечение границы с Россией и патент на работу в РФ.

Он должен был снимать на свой видеорегистратор в авто определенные объекты и участки на пограничной Черниговщине. В целом, по его словам, было две таких съемки, за которые ему выплатили 10 тыс. российских рублей.

После этого к нему больше не обращались и он вернусь в Украину.

Справка

За совершение преступления по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Вместе с тем, в соответствии с положениями части второй статьи 111 УК Украины - освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании.

 

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