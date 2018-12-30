Хацкевич и Фонсека проиграли в борьбе за звание тренера года
30 декабря, 2018, 17:11
Всеукраинское объединение футбольных тренеров назвало лучшего тренера премьер-лиги в 2018 году
Об этом сообщает официальный сайт Всеукраинского объединения футбольных тренеров .
Лучшим тренером признали Владимир Шаран, который возглавляет "Александрию". На зимний перерыв в чемпионате Украины его команда пошла на третьем месте в турнирной таблице.
На второй позиции в голосовании расположился португальский тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, белорусский тренер "Динамо" Александр Хацкевич - третий.
В первую пятерку также попали Юрий Бакалов ( "Львов") и Юрий Вернидуб ( "Заря").
- Напомним, 20 декабря клубы премьер-лиги решили в следующем сезоне не увеличивать количество участников турнира до 16 и оставить 12 команд.
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