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Хацкевич и Фонсека проиграли в борьбе за звание тренера года


фото: football.ua
Всеукраинское объединение футбольных тренеров назвало лучшего тренера премьер-лиги в 2018 году

Об этом сообщает официальный сайт Всеукраинского объединения футбольных тренеров .

Лучшим тренером признали Владимир Шаран, который возглавляет "Александрию". На зимний перерыв в чемпионате Украины его команда пошла на третьем месте в турнирной таблице.

На второй позиции в голосовании расположился португальский тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, белорусский тренер "Динамо" Александр Хацкевич - третий.

В первую пятерку также попали Юрий Бакалов ( "Львов") и Юрий Вернидуб ( "Заря").

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