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Jetpack Aviation анонсировала первые в мире гонки на реактивных ранцах

Компания Jetpack Aviation (JPA) объявила о намерении провести первые в истории гонки на реактивных ранцах в 2019 году

К участию в мероприятии приглашаются разработчики реактивных досок и ранцев, пишет New Atlas.

Сейчас разработкой реактивных ранцев занимаются несколько компаний - среди них Jetpack Aviation, которая ранее представила ранец JB11, способен разогнаться до 220 км/ч и оснащен парашютом на случай аварийной ситуации.

Прежде чем анонсировать гонку, компания провела испытательный полет нескольких пилотов с реактивными ранцами, которые находились близко друг от друга. Эксперимент показал, что устройства безопасны для одновременного использования несколькими людьми. Когда именно состоятся соревнования, в компании не уточняют.

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