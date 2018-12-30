Главный специалист "Полтавагаздобыча" погорел на "откате" в 220 тыс. грн

30 декабря, 2018, 12:16

За вымогательство взятки в размере 220 тыс. грн в Полтаве задержан сотрудник газопромышленного управления "Полтавагаздобыча"

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Так, главный специалист газопромышленного управления "Полтавагаздобыча" требовал 220 тыс. гривен "отката" от предпринимателя за беспрепятственное выполнение последним работ по договору и получения оплаты.

Подозреваемый был задержан в одном из местных ресторанов при передаче ему части суммы в размере 50 тыс. гривен.

Задержанному чиновнику инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.