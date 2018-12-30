Глава УГКЦ призывает не ставить живые елки на Новый год и Рождество

30 декабря, 2018, 14:52

Патриарх Святослав (Шевчук) обратился к епископов УГКЦ с просьбой отказаться от установки в домах по случаю Нового года и праздника Рождества Христова живых елок, которые часто рубят браконьерским образом

Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

Уже третий год подряд в Украине проводится бессрочная акция "Посади дерево мира", которую начало Бюро УГКЦ по вопросам экологии при поддержке Минприроды, напомнил Патриарх Святослав.

Ее цель - привлечь внимание общественности к экологическим проблемам, вызванным войной на Востоке Украины, а также единению в молитве за мир и объединению усилий для сохранения и приумножения природного наследия Творца.

"Накануне Нового года и Рождества Христова в Украине, даже по самым скромным статистике, рубят более миллиона хвойных деревьев (из которых более половины - браконьерским образом). Значительную часть этих деревьев, к сожалению, можно увидеть в рождественское время в наших храмах" , - говорится в сообщении УГКЦ.

В то же время епископам предлагают альтернативу срубленной елке - живые хвойные деревья, высаженные вблизи церквей и школ.

"Бюро УГКЦ по вопросам экологии просит благословить и поддержать на общецерковном, епархиальном, благочинном и приходском уровнях его инициативу по высадке у наших храмов хвойных деревьев - символа мира с Богом Творцом и всем Его созданиям. Минприроды готово поддержать осуществление этой инициативы в рамках дальнейшего развития Всеукраинской бессрочной экологической акции "Посади дерево мира", предоставляя саженцы соответствующих хвойных деревьев, Бюро УГКЦ по вопросам экологии будет предлагать пастырям для высадки у храмов через межепархиальную экологическую сеть УГКЦ (епархиальных и экзархальних экореферентов) ", - сообщается в призыве-послании.

В документе отмечается, что такая акция создает новую христианскую и общественную культуру экологической ответственности по сохранению и приумножению природного наследия.