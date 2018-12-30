Если майор Мельниченко вернется из США, дело Гонгадзе можно завершить в течение месяца, - Луценко
30 декабря, 2018, 08:16
Историческая хроника. Сентябрь 2000 года. "Пленки" Мельниченко звучат на брифинге главы Верховной Рады Александра Мороза, запись включал Юрий Луценко
фото: Дзеркало тижня
фото: Дзеркало тижня
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал майора запаса СБУ Николая Мельниченко вернуться из Соединенных Штатов и предоставить следствию оригинал своих аудиозаписей из кабинета Леонида Кучмы, чтобы можно было завершить расследование уголовного дела 2000 об убийстве оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе
Об этом генпрокурор заявил в эфире 5 канала .
"Можно завершить за месяц, если Мельниченко привезет в Украину запись и оригинальное записывающее устройство, от чего он отказывается еще с 2004 года", - отметил Луценко.
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В то же время, на вопрос, почему Мельниченко отказывается от этого, Луценко предложил "спросить у него".
"При этом не забудьте в него спросить, за что он получил $ 2 млн", - добавил Луценко.
- В 2015 году было реанимировано дело о якобы государственной измене Мельниченко .
- Как заявил тогда майор в эфире Еспресо.TV, у него есть компромат на Петра Порошенко .
- Осенью 2018 Генпрокуратура обвинила Мельниченко в шпионаже в пользу Америки, якобы на платной основе. Печерский районный суд позволил его задержание, а также арестовал его счета и имущество (авто, недвижимость) в Украине .
- По данным ГПУ, майор сейчас живет в США. СМИ сообщают, что у него там свой бизнес - компания по перевозке грузов.
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