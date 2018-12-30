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Если майор Мельниченко вернется из США, дело Гонгадзе можно завершить в течение месяца, - Луценко

Историческая хроника. Сентябрь 2000 года. "Пленки" Мельниченко звучат на брифинге главы Верховной Рады Александра Мороза, запись включал Юрий Луценко
фото: Дзеркало тижня
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал майора запаса СБУ Николая Мельниченко вернуться из Соединенных Штатов и предоставить следствию оригинал своих аудиозаписей из кабинета Леонида Кучмы, чтобы можно было завершить расследование уголовного дела 2000 об убийстве оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе

Об этом генпрокурор заявил в эфире 5 канала .

"Можно завершить за месяц, если Мельниченко привезет в Украину запись и оригинальное записывающее устройство, от чего он отказывается еще с 2004 года", - отметил Луценко.

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В то же время, на вопрос, почему Мельниченко отказывается от этого, Луценко предложил "спросить у него".

"При этом не забудьте в него спросить, за что он получил $ 2 млн", - добавил Луценко.

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