Чтобы съездить из оккупированного Луганска на подконтрольную территорию за продуктами, лекарствами и пенсиями, надо часами стоять в очереди на автобус

30 декабря, 2018, 11:11

Накануне Нового года в оккупированном Луганске на автовокзале стоят большие очереди на автобус, идущий в направлении КПВВ "Станица Луганская".

Об этом говорится в видео, опубликованном на YouTube пользователем Serj Shehovtcov.

"25 декабря 2018 9:00, луганский автовокзал, с которого ходит единственный маршрут на КПВВ" Станица Луганская ". Люди вынуждены часами стоять в очереди, чтобы выехать на пропускной пункт, а затем еще несколько часов, чтобы перейти", - говорится в описании к видео.