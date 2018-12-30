Чтобы съездить из оккупированного Луганска на подконтрольную территорию за продуктами, лекарствами и пенсиями, надо часами стоять в очереди на автобус
30 декабря, 2018, 11:11
Накануне Нового года в оккупированном Луганске на автовокзале стоят большие очереди на автобус, идущий в направлении КПВВ "Станица Луганская".
Об этом говорится в видео, опубликованном на YouTube пользователем Serj Shehovtcov.
"25 декабря 2018 9:00, луганский автовокзал, с которого ходит единственный маршрут на КПВВ" Станица Луганская ". Люди вынуждены часами стоять в очереди, чтобы выехать на пропускной пункт, а затем еще несколько часов, чтобы перейти", - говорится в описании к видео.
- Перед этим в сети появилась фотография с гигантской очередью за яйцами . Ее также недавно было сделано в Луганске.
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