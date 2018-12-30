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Аваков назвал страны, которые украинцы будут посещать без загранпаспорта


фото: facebook.com/mvs.gov.ua
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что вскоре украинцы смогут посещать страны Балтии по внутренним ID-картам

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в facebook.

По словам Арсена Авакова, в ближайшее время по ID-картами можно будет путешествовать в Литву, Латвию и Эстонию.

"В Украине уже выдано более 5 млн ID-карточек. Да, есть сложности переходного периода - на местах в жэках, не хватает кардридеров, и человек вынужден носить с собой дополнительный бумажку с пропиской. Но мы сейчас решаем через Кабмин, чтобы обязать жэки на местах иметь устройства для считывания информации. Но зато вы можете по ID-карте посещать без паспорта Турцию, Грузию и Катар, а в ближайшее время к этому перечню добавятся и страны Балтии ", - рассказал Аваков.

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