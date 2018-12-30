Аваков назвал страны, которые украинцы будут посещать без загранпаспорта
30 декабря, 2018, 17:52
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что вскоре украинцы смогут посещать страны Балтии по внутренним ID-картам
Об этом сообщает Министерство внутренних дел в facebook.
По словам Арсена Авакова, в ближайшее время по ID-картами можно будет путешествовать в Литву, Латвию и Эстонию.
"В Украине уже выдано более 5 млн ID-карточек. Да, есть сложности переходного периода - на местах в жэках, не хватает кардридеров, и человек вынужден носить с собой дополнительный бумажку с пропиской. Но мы сейчас решаем через Кабмин, чтобы обязать жэки на местах иметь устройства для считывания информации. Но зато вы можете по ID-карте посещать без паспорта Турцию, Грузию и Катар, а в ближайшее время к этому перечню добавятся и страны Балтии ", - рассказал Аваков.
- Напомним, в декабре стало известно, что с 2019 года украинцы смогут ездить в Грузию по внутренним паспортам.
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