В США стихия унесла жизни шести человек
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на CNN.
Шесть человек погибли в результате серии мощных штормов, которые привели к снежным заносам на среднем западе США, а также к сильным ливням и угрозе наводнения на юге.
28 декабря штормы принесли снежные осадки высотой более 30 см в Северной и Южной Дакоте, Небраске и Миннесоте. К тому же прогнозировались ливни в регионах дальше на восток.
В то же время почти 300 мм дождевых осадков наблюдались в отдельных районах южных штатов Луизиана и Миссисипи, где местные власти уже объявили состояние чрезвычайных ситуаций в связи с угрозами наводнения.
Мощные штормы в центральной и южной частях Соединенных Штатов вызвали серьезные проблемы для людей, которые путешествуют по стране в течение рождественских праздников.
Как отмечает телеканал, существенные перебои в работе аэропортов ожидаются в таких крупных городах, как Нью-Йорк, Филадельфия и Атланта.
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