В США стихия унесла жизни шести человек

29 декабря, 2018, 15:34

Вследствие мощных снегопадов и ливней в центральной и южной части США погибли шесть человек

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на CNN.

Шесть человек погибли в результате серии мощных штормов, которые привели к снежным заносам на среднем западе США, а также к сильным ливням и угрозе наводнения на юге.

28 декабря штормы принесли снежные осадки высотой более 30 см в Северной и Южной Дакоте, Небраске и Миннесоте. К тому же прогнозировались ливни в регионах дальше на восток.

В то же время почти 300 мм дождевых осадков наблюдались в отдельных районах южных штатов Луизиана и Миссисипи, где местные власти уже объявили состояние чрезвычайных ситуаций в связи с угрозами наводнения.

Мощные штормы в центральной и южной частях Соединенных Штатов вызвали серьезные проблемы для людей, которые путешествуют по стране в течение рождественских праздников.

Как отмечает телеканал, существенные перебои в работе аэропортов ожидаются в таких крупных городах, как Нью-Йорк, Филадельфия и Атланта.