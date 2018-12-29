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В следующем году на автодорогах Украины появится 500 новых развязок и тысяча переходов


фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
Исполняющий обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак сообщил, что в 2019 году в Украине появится 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности и тысяча освещенных пешеходных переходов

Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН .

"Украина является сейчас, по моему мнению, единственным государством - я хотел сказать, что в Евросоюзе, но еще не так - в Европе, которое имеет независимое обеспечение финансирования для улучшения безопасности дорожного движения. 5% от поступлений по акцизам в дорожный фонд мы записываем на фонд безопасности. И благодаря этим средствам со следующего года начинаем строительство 500 кольцевых развязок, 500 островков безопасности. Это на въездах в населенные пункты для ограничения скорости. И построение 1000 бело-красных с освещением современных пешеходных переходов ", - пояснил Новак.

По его словам, это существенно изменит безопасность дорожного движения.

"Потому что, к сожалению, Украина является лидером в этом "черном" рейтинге смертей на дорогах. И с этим нужно жестко бороться. Будем строить также интеллектуальную транспортную систему, чтобы автоматически штрафовать за скорость. Но и, в том числе, строить и ремонтировать новые дороги, бороться с перегруженными фурами и всеми другими вещами, которые будем реализовать с вами ", - добавил Новак.

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