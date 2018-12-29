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Уже "празднуют". В Киеве застолье закончилось убийством женщины

В Киеве вечером в пятницу, 28 декабря 2018 года, оперативники Национальной полиции задержали мужчину за убийство киевлянки

Так закончилось совместное распитие алкоголя между женщиной и ее знакомым. Злоумышленник признал свою вину и дает показания следователям, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Тело погибшей обнаружили на ступенях в подъезде дома на улице Натальи Ужвий (Мостицкий массив). На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, патрульные полицейские и врачи.

Начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко рассказал, что потерпевшая вместе со знакомым распивала спиртные напитки в квартире. Под конец застолья между ними возник конфликт, в результате которого мужчина избил женщину. Когда он понял, что знакомая мертва, решил скрыть следы преступления и вынес ее тело в коридор подъезда. После чего вымыл пол в квартире и лег спать, а на следующий день пошел на работу.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали. Это - 38-летний киевлянин, который работает разнорабочим на стройке. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавил руководитель Подольского райуправления милиции.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Кримильного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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