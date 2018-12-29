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Украинский ученый изобрел биопакет, который в течение месяца разлагается в земле

Эко-пакет, который исчезает за месяц, изобрел ученый из Сум Дмитрий Бидюк. О разработке украинца с Сумского аграрного университета написали мировые СМИ, она победила в конкурсе University Startup World Cup в Копенгагене (номинация "устойчивое развитие")

В отличие от полиэтиленовых пакетов, изобретение украинского ученого состоит из натуральных и безвредных для природы компонентов. Подробные составляющие ученый не раскрывает, указывает только, что там есть полисахариды, вещества, извлеченные из овощей, фруктов, водорослей, сообщает ВВС .

"При создании используют порошки, подобные крахмалу, которые используют в пищевой промышленности. Они не вредны", - рассказывает Бидюк и уверяет, что компонентов, входящих в состав, в Украине достаточно, поэтому проблем с сырьем не будет.

Пакет - разноцветный, непрозрачный, толще, чем обычные пакеты из супермаркета, а на ощупь - будто растягивается.

По словам ученого, такие пакеты можно повторно использовать - кормить животных и получать удобрения.

Ученый сделал несколько вариаций: меньшие выдерживают до 1 кг, большие - до трех.

В лаборатории Сумского университета изготовление такого экопакета занимает день и стоит около трех гривен.

"Если наладить массовое производство, они выйдут дешевле и процесс займет меньше времени", - говорит Бидюк.

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