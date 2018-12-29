Украинский ученый изобрел биопакет, который в течение месяца разлагается в земле
В отличие от полиэтиленовых пакетов, изобретение украинского ученого состоит из натуральных и безвредных для природы компонентов. Подробные составляющие ученый не раскрывает, указывает только, что там есть полисахариды, вещества, извлеченные из овощей, фруктов, водорослей, сообщает ВВС .
"При создании используют порошки, подобные крахмалу, которые используют в пищевой промышленности. Они не вредны", - рассказывает Бидюк и уверяет, что компонентов, входящих в состав, в Украине достаточно, поэтому проблем с сырьем не будет.
Пакет - разноцветный, непрозрачный, толще, чем обычные пакеты из супермаркета, а на ощупь - будто растягивается.
По словам ученого, такие пакеты можно повторно использовать - кормить животных и получать удобрения.
Ученый сделал несколько вариаций: меньшие выдерживают до 1 кг, большие - до трех.
В лаборатории Сумского университета изготовление такого экопакета занимает день и стоит около трех гривен.
"Если наладить массовое производство, они выйдут дешевле и процесс займет меньше времени", - говорит Бидюк.
- Как уже сообщалось, 11-классник Валентин Фречка с Сокирницы Хустского района Закарпатской области разработал технологию изготовления бумаги из опавших листьев.
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