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У берегов Кипра взорвался нефтяной танкер


фото: facebook
У берегов Кипра произошел взрыв на нефтяном танкере

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Daily Star.

Кипрская береговая охрана спасла пятерых раненых членов экипажа. Их доставили на берег и передали медикам. Двое получили серьезные ожоги.

Экипаж, который остался на борту, сумел потушить пожар на танкере. После этого, судно отбуксировали к берегу, чтобы оно не затонуло.

Танкер Athlos находится в 200 метрах от рыбацкой деревушки Зиги. На судне нет опасного груза.

Athlos следовал из кипрского порта Ларнака в Грецию с командой из 17 человек - среди них были семь греков, девять граждан Индии и один гражданин Грузии.

 

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