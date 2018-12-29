У берегов Кипра взорвался нефтяной танкер
29 декабря, 2018, 16:55
У берегов Кипра произошел взрыв на нефтяном танкере
Об этом сообщает НВ со ссылкой на Daily Star.
Кипрская береговая охрана спасла пятерых раненых членов экипажа. Их доставили на берег и передали медикам. Двое получили серьезные ожоги.
Экипаж, который остался на борту, сумел потушить пожар на танкере. После этого, судно отбуксировали к берегу, чтобы оно не затонуло.
Танкер Athlos находится в 200 метрах от рыбацкой деревушки Зиги. На судне нет опасного груза.
Athlos следовал из кипрского порта Ларнака в Грецию с командой из 17 человек - среди них были семь греков, девять граждан Индии и один гражданин Грузии.
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