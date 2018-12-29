США и Китай близки к завершению торговой войны
Об этом сообщает DW .
"Только что имел долгий и очень хороший телефонный разговор с президентом Китая Си. Соглашение продвигается очень хорошо", - написал Трамп в twitter.
Он добавил, что в случае достижения договоренности соглашение будет всеобъемлющим, охватит все темы, сферы и спорные вопросы. "Достигнут значительный прогресс", - подытожил Трамп.
Китайский лидер Си Цзиньпин сообщил, что команды переговорщиков обеих стран работают над воплощением достигнутого им и Трампом консенсуса.
"Я надеюсь, что обе команды пойдут на взаимные уступки, будут работать настойчиво и приложат усилия для скорейшего достижения соглашения, что является взаимовыгодным, а также выгодным для мира", - отметил Си Цзиньпин.
- Напомним, в декабре США приняли решение перенести введение пошлин на китайские товары на 1 марта 2019 года.
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