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США и Китай близки к завершению торговой войны


фото: glavcom.ua
Президент США Дональд Трамп заявил о существенном прогрессе в переговорах с Китаем по новой торговой сделке

Об этом сообщает DW .

"Только что имел долгий и очень хороший телефонный разговор с президентом Китая Си. Соглашение продвигается очень хорошо", - написал Трамп в twitter.

Он добавил, что в случае достижения договоренности соглашение будет всеобъемлющим, охватит все темы, сферы и спорные вопросы. "Достигнут значительный прогресс", - подытожил Трамп.

Китайский лидер Си Цзиньпин сообщил, что команды переговорщиков обеих стран работают над воплощением достигнутого им и Трампом консенсуса.

"Я надеюсь, что обе команды пойдут на взаимные уступки, будут работать настойчиво и приложат усилия для скорейшего достижения соглашения, что является взаимовыгодным, а также выгодным для мира", - отметил Си Цзиньпин.

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