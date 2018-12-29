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Разработчики Instagram извинились за обновление приложения. Что случилось

В последнем обновлении Instagram разработчики добавили функцию горизонтальной прокрутки ленты, но это не понравилось пользователям

Об этом сообщает The Guardian.

из-за этого лента заработала по принципу Сторис - переходить от поста к посту нужно было свайпами и нажатиями на экран.

В течение часа после "случайного" запуска и массового недовольства пользователей привычный внешний вид программы пришлось вернуть. Хэштег #InstagramUpdate в течение нескольких часов стал самым популярным в твиттере.

Пользователи социальных сетей остались недовольны нововведением: интерфейс программы оставался практически неизменным с 2010 года. Рэпер СКЭПТ, у которого 1,6 миллиона подписчиков в соцсети написал твит с подписью "Неееет" и тегом #Instagram.

Глава сервиса Адам Моссера заявил, что обновление было случайностью, и посоветовал перезапустить программу. "Извините за путаницу! Всегда пробуем новые идеи, обычно с гораздо меньшим количеством людей", - написал он.

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