Разработчики Instagram извинились за обновление приложения. Что случилось
Об этом сообщает The Guardian.
из-за этого лента заработала по принципу Сторис - переходить от поста к посту нужно было свайпами и нажатиями на экран.
By eliminating thumb swipe fatigue and ensuring the full post always appears on screen , testing tap-to-advance in Explore could get us spending more tim https://t.co/l2yIHAHUkC pic.twitter.com/Mr0khQQATH- Josh Constine (@JoshConstine) 11 октября 2018 г.
В течение часа после "случайного" запуска и массового недовольства пользователей привычный внешний вид программы пришлось вернуть. Хэштег #InstagramUpdate в течение нескольких часов стал самым популярным в твиттере.
THIS UODATE IS SO UGLY WHAT THE FUCK INSTAGRAM FOX YOUR SHIT pic.twitter.com/mXwtpdJJhg- @ hegetsmedizzy) 27 декабря 2018 г.
Пользователи социальных сетей остались недовольны нововведением: интерфейс программы оставался практически неизменным с 2010 года. Рэпер СКЭПТ, у которого 1,6 миллиона подписчиков в соцсети написал твит с подписью "Неееет" и тегом #Instagram.
Instagram.- Big Smoke - (@Skepta) 27 декабря 2018 г.
Nooooo
Глава сервиса Адам Моссера заявил, что обновление было случайностью, и посоветовал перезапустить программу. "Извините за путаницу! Всегда пробуем новые идеи, обычно с гораздо меньшим количеством людей", - написал он.
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- Пользователей Instagram проинформировали об уязвимости в безопасности соцсети, которая может привести к открытию их личных паролей широкой общественности
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