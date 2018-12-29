Разработчики Instagram извинились за обновление приложения. Что случилось

29 декабря, 2018, 12:19

В последнем обновлении Instagram разработчики добавили функцию горизонтальной прокрутки ленты, но это не понравилось пользователям

Об этом сообщает The Guardian.

из-за этого лента заработала по принципу Сторис - переходить от поста к посту нужно было свайпами и нажатиями на экран.

By eliminating thumb swipe fatigue and ensuring the full post always appears on screen , testing tap-to-advance in Explore could get us spending more tim https://t.co/l2yIHAHUkC pic.twitter.com/Mr0khQQATH - Josh Constine (@JoshConstine) 11 октября 2018 г.

В течение часа после "случайного" запуска и массового недовольства пользователей привычный внешний вид программы пришлось вернуть. Хэштег #InstagramUpdate в течение нескольких часов стал самым популярным в твиттере.

THIS UODATE IS SO UGLY WHAT THE FUCK INSTAGRAM FOX YOUR SHIT pic.twitter.com/mXwtpdJJhg - @ hegetsmedizzy) 27 декабря 2018 г.

Пользователи социальных сетей остались недовольны нововведением: интерфейс программы оставался практически неизменным с 2010 года. Рэпер СКЭПТ, у которого 1,6 миллиона подписчиков в соцсети написал твит с подписью "Неееет" и тегом #Instagram.

Instagram.

Nooooo - Big Smoke - (@Skepta) 27 декабря 2018 г.

Глава сервиса Адам Моссера заявил, что обновление было случайностью, и посоветовал перезапустить программу. "Извините за путаницу! Всегда пробуем новые идеи, обычно с гораздо меньшим количеством людей", - написал он.

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