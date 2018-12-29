"Придут корабли других стран": в АП рассказали, как Запад ответит на морскую агрессию Путина

29 декабря, 2018, 09:31

Запад не позволит Владимиру Путину превратить Черное или Азовское море в "русское озеро"

Об этом заявил руководитель Главного департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Украины Юрий Рубан, комментируя захват в плен украинских моряков у Керченского пролива, передает Обозреватель .

По его словам, Кремль из-за санкций и больших дипломатических усилий Запада взял паузу в агрессии против Украины, но эта пауза "не должна нас обманывать".

"Атака на украинские суда в нейтральных водах, огонь на поражение, который велся в нейтральных водах против буксира, попытка потопить буксир, совершенно пиратское задержания этих военнослужащих, отказ им в статусе военнопленных, полная фантасмагория, рассказ о том, что они хотели взорвать Крымский мост - это ни в какие ворота не лезет", - подчеркнул чиновник.

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Как отметил Рубан, визит в Украину спецпредставителя США Курта Волкера "продемонстрировал Путину рискованность того курса, которым он идет".

"Самое главное, что мы услышали от мировой дипломатии - никто не позволит Путину превратить Азовское или Черное море в российское озеро. Если Путин и дальше будет настаивать - придут корабли других стран. Они покажут россиянам, что одно дело - попытаться потопить украинский буксир, а давайте посмотрим , насколько он будет храбрым в других ситуациях", - отметил он.

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