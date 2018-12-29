"Нафтогаз" подал в суд на "Газпром" на $5 млрд за захваченное в Крыму имущество
29 декабря, 2018, 21:07
НАК "Нафтогаз Украины" подал в суд на "Газпром" на $5 млрд за активы, которые компания потеряла из-за российской оккупации Крыма
Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире радио "НВ" .
"По Крыму мы судимся примерно на $5 млрд против России. Ситуация достаточно тяжелая, потому что по документам, которые сфабриковала оккупационная власть Крыма, или те люди, которые там выступили сепаратистами, они попытались национализировать активы "Нафтогаза" до того момента, как Россия начала присоединять полуостров к себе", - сказал Коболев.
По его словам, НАК "Нафтогаз Украины" ожидает решения относительно юрисдикции в следующем году.
"После этого будет слушание по существу. Юрисдикция - самый трудный этап. Если мы ее доказываем, все остальное - это уже вопрос техники", - отметил Коболев.
- Напомним, в начале 2019 года начнутся судебные заседания по взысканию активов российского "Газпрома" в Украине.
- 8 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $2,56 млрд. "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
- Суд арестовал голландские активы "Газпрома" , чтобы выплатить Украине $2,6 млрд. Великобритания заморозила активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
- Украина, ЕС и РФ договорились разработать дорожную карту переговоров по транзиту газа .
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-