"Нафтогаз" подал в суд на "Газпром" на $5 млрд за захваченное в Крыму имущество

29 декабря, 2018, 21:07

НАК "Нафтогаз Украины" подал в суд на "Газпром" на $5 млрд за активы, которые компания потеряла из-за российской оккупации Крыма

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире радио "НВ" .

"По Крыму мы судимся примерно на $5 млрд против России. Ситуация достаточно тяжелая, потому что по документам, которые сфабриковала оккупационная власть Крыма, или те люди, которые там выступили сепаратистами, они попытались национализировать активы "Нафтогаза" до того момента, как Россия начала присоединять полуостров к себе", - сказал Коболев.

По его словам, НАК "Нафтогаз Украины" ожидает решения относительно юрисдикции в следующем году.

"После этого будет слушание по существу. Юрисдикция - самый трудный этап. Если мы ее доказываем, все остальное - это уже вопрос техники", - отметил Коболев.