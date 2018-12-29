29 декабря, 2018, 17:57

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О прилегающей зоне Украины", который призван остановить контрабанду в закрытые порта временно оккупированных территорий

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины .

Целью закона является гармонизация морского законодательства Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Также закон направлен на предупреждение совершения контрабандных операций и нелегальных судозаходов в закрытые порта временно оккупированных территорий Украины.

Согласно закону, прилегающая зона Украины - это зона открытого моря, которая прилегает к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины.

Согласно закону, если судно нарушило законодательство Украины и пытается скрыться, уполномоченный орган вправе преследовать такое судно с целью его задержания и привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.