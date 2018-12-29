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Пользователей Netflix предупреждают о махинациях: мошенники "охотятся" на деньги и аккаунты

Федеральная торговая комиссия США (FTC) предупреждает о махинациях и аферах, нацеленных на подписчиков Netflix: им рассылают странные письма с целью хищения личных данных

Об этом пишет Mashable.

В своем блоге в среду FTC предупредил о том, что мошенники используют фейковые электронные письма (якобы от компании Netflix), с целью хищения личной информации, такой как номера счетов, номера социального страхования или пароли.

В этом конкретном случае FTC предупреждает пользователей, чтобы те не нажимали на подозрительное электронное письмо, похожее на скриншот информации от полиции.

В электронном письме пользователям предлагается нажать на ссылку, чтобы обновить свои платежные реквизиты, утверждая, что их аккаунт "приостановлен" из-за того, что у службы потоковой передачи "возникли проблемы с текущей платежной информации".

Письмо выглядит достаточно убедительно, но нажав на него, вы можете загрузить вредоносное программное обеспечение. На официальном сайте Netflix четко указана информация о безопасности пользователей: Хотя компания действительно может запрашивать клиентов по обновлению определенных данных, "Netflix никогда не будет запрашивать какую-либо личную информацию для отправки нам по электронной почте".

Это включает:

  • Информацию об оплате (номер кредитной карты, номер платежной карточки, прямой дебетовый счет, PIN-код и т. д.)
  • Номер социального страхования для граждан США (в любой форме), идентификационный номер или налоговый идентификационный номер.
  • Пароль учетной записи.

Если вы получили такогое электронное письмо, вы можете сообщить об этом в справочный центр компании или переслать сообщение по адресу phishing@netflix.com.

В Netflix после подобных мошенничеств в 2017 году рассказывали, что, хотя потоковая служба очень серьезно относится к безопасности пользователей и принимает множество мер для защиты своих клиентов, подобные проблемы, к сожалению, являются обычным явлением для компаний.

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