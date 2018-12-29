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Оккупанты осудили 34 крымчан за отказ служить в российской армии


фото: zik.ua
Оккупационные власти Крыма в 2018 году вынесли 34 приговора призывникам за отказ служить в российской армии

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Правозащитники в отчете за 2018 г. о соблюдении прав человека в Крыму отметили, что оккупационная власть продолжает оказывать военные преступления - призыв в армию РФ. По меньшей мере 5800 человек призваны в весеннюю и осеннюю кампании. Было вынесено 34 приговора за уклонение от службы в армии РФ.

Также правозащитники отметили преследования активистов за участие в мирных собраниях и дальнейшее ограничение свободы собраний. Зафиксирован минимум 1 админарест на 5 суток за участие в мирном собрании. Были наложены штрафы на общую сумму 25 тыс. рублей за участие в мирных собраниях.

Кроме того, правозащитники отметили, что было введено новое законодательное ограничение - введена административная ответственность за несвоевременную подачу уведомления о проведении мирного собрания.

Также наложены 17 штрафов за "незаконную миссионерскую деятельность" на общую сумму 285 тыс. рублей и открыты первые уголовные дела против "свидетелей Иеговы".

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