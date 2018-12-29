Одесситка отрастила косу длиной 2 метра

29 декабря, 2018, 09:14

28-летняя одесситка Елена Кравченко верит, что женская сила - в волосах. Девушка последний раз стриглась в пятилетнем возрасте и отрастила косу длиной почти два метра

Подробности сообщает Думская.net .

Елена вспоминает, как в детстве мама, устав расчесывать ее золотистые локоны, решила сводить девочку в парикмахерскую:

"Мама считала, что из-за длины они перестают виться, а она очень любила мои кудри. Затем пришло понимание, что длинные волосы - это красиво и стричь их не нужно".

Мама Елены сама носила длинную косу, но в 20 лет решила, не больше хочет тратить столько времени на уход за волосами и подстриглась. Но ее дочери терпения хватило. Ее волосы не видел ножниц уже более двадцати лет. Сегодня длина локонов Елены составляет 1 метр 85 сантиметров.

Правда, до рекорда Украины Елена пока не дотягивает - во Львовской области живет девушка с косой длиной в 2 метра 45 сантиметров. Впрочем, особых амбиций по поводу рекорда у нее нет, уверяет одесситка.

"Я никогда не участвовала в каких-то конкурсах красоты и не нахожусь в специальных группах. Но если мне предложат - не откажусь", - говорит Кравченко.

Кроме длины, волосы Елены поражают густотой и блеском - и никаких секущихся кончиков. Их хозяйка никогда в жизни не прибегала к химическому окрашивания и завивки не пользуется плойкой и даже феном.

"Я мою голову раз в 2-3 недели. Если мне нужно вечером куда-то идти, то я мою голову рано утром и в течение дня она сохнет. На расчесывание идет около 15 минут", - рассказывает девушка.

Для питания шевелюры Елена каждый сезон проходит витаминный курс и еженедельно делает натуральные маски. Рецепт прост - ампулы витаминов A, E, B и C нужно соединить с чайной ложкой меда и яичным желтком. Эту смесь втереть в корни волос и оставить на полчаса. С распущенными волосами Елена практически не ходит - или заплетает косу или делает пучок на макушке.

"Если носить пучок, то мне абсолютно комфортно, а вот если с хвостом, то под вечер уже начинает болеть спина и шея", - говорит девушка.

На улице многие удивляются и спрашивают, настоящая ли коса у Елены, на что девушка чаще всего отвечает, что нет. После этого удивление прохожих возрастает еще больше.

Две дочери Елены тоже подражают матери - они ждут не дождутся, когда и у них будет такая завидная коса.

"Они все время спрашивают, ну когда уже волосы отрастут быстрее. При этом все их подружки по стечению обстоятельств имеют короткие волосы", - говорит Елена.

Елена Кравченко часто сравнивает себя с героиней знаменитой сказки о Рапунцель и даже купила себе несколько нарядов как в длинноволосой сказочной героини.