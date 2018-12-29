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Ни Порошенко, ни Тимошенко, ни Зеленский не могут рассчитывать на преференции со стороны Нацполиции, - Аваков о выборах


фото: 24tv.ua
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ни один из кандидатов в президенты Украины не может рассчитывать на преференции Национальной полиции во время выборов главы государства

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

"Исходим из того, что полиция будет вести себя как независимый государственный институт. Независимо от моих политических взглядов и симпатий, полиция не будет участвовать в политических процессах. Это я вам гарантирую", - заверил Аваков.

По словам министра, все кандидаты в президенты могут рассчитывать на защиту своих прав.

"Ни Порошенко, ни Тимошенко, ни Зеленский, ни Бойко, ни Гриценко, ни кто-либо другой, с одной стороны, не могут рассчитывать на преференции со стороны Национальной полиции, с другой - могут рассчитывать на защиту своих прав, даже если мне лично как политическому министру кто-то из них несимпатичен. Для этого мы и разделили должности политического министра и главы Национальной полиции, который имеет 5-летний контракт и достаточно независим", - сказал Аваков.

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