Ни Порошенко, ни Тимошенко, ни Зеленский не могут рассчитывать на преференции со стороны Нацполиции, - Аваков о выборах

29 декабря, 2018, 22:53

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ни один из кандидатов в президенты Украины не может рассчитывать на преференции Национальной полиции во время выборов главы государства

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

"Исходим из того, что полиция будет вести себя как независимый государственный институт. Независимо от моих политических взглядов и симпатий, полиция не будет участвовать в политических процессах. Это я вам гарантирую", - заверил Аваков.

По словам министра, все кандидаты в президенты могут рассчитывать на защиту своих прав.

"Ни Порошенко, ни Тимошенко, ни Зеленский, ни Бойко, ни Гриценко, ни кто-либо другой, с одной стороны, не могут рассчитывать на преференции со стороны Национальной полиции, с другой - могут рассчитывать на защиту своих прав, даже если мне лично как политическому министру кто-то из них несимпатичен. Для этого мы и разделили должности политического министра и главы Национальной полиции, который имеет 5-летний контракт и достаточно независим", - сказал Аваков.