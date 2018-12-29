Накануне Нового года в оккупированном Донецке на 10-30% подорожали продукты, - СМИ

29 декабря, 2018, 10:52

Накануне Нового года продукты во временно подконтрольном российско-террористическим войскам Донецке в очередной раз подорожали на 10-30%

Учитывая же мизерные зарплаты местных жителей (если они вообще есть) от дороговизны их не спасут и те 10% надбавки к зарплатам "бюджетников", о которых главарь "ДНР" Денис Пушилин объявил 1 ноября, пишут Новости Донбасса .

Именно поэтому многие люди так остро реагируют на хлеб по 20 рублей (8,6 грн) вместо 16 рублей (6,9 грн).

Так в конце ноября новость восприняли пользователи соцсетей.

То, что местному населению не хватает денег на достойную жизнь, признает и, собственно, сам Пушилин.

"Доходы наших граждан оставляют желать лучшего, поэтому ситуация с неконтролируемым ростом цен для нас крайне критическая", - отметил он.

Позже, во время прямой линии Пушилин подчеркнул, что прежде всего подорожали товары местного производства.

"Где-то предприниматели захотели заработать, а где-то просто переживали из-за подорожания топлива", - пытался объяснить глава террористической группировки.

Сейчас килограмм куриной тушки в среднем стоит 140 рублей. В пересчете на гривны (здесь и далее) по курсу 2,3 получается, что курятина стоит 60,8 грн. Месяц назад она стоила 133 рубля (57,8 грн). Кстати, в конце 2017 года в Донецке можно было найти курицу по 100 рублей (41,6 грн). Тогда же куриная печень стоила в среднем 115 рублей (50 грн) за килограмм, а сейчас - 165 рублей (71,7 грн). Куриное филе в конце 2017 года стоило в среднем 170 рублей (73,9 грн) за кило, а сегодня - уже около 230 рублей (100 грн).

При этом на Шахтерской птицефабрике в октябре утверждали, что отпускная цена их курятины на предприятии якобы значительно ниже - 111-117 рублей за кило (48,2 - 50,8 грн). Там добавили, что виной всему "спекулянты", которые выкупали мясо в торговых сетях и реализовывали его на рынках.

Стоит отметить, что доля местных производителей курятины составляет лишь 20%, остальное импортируется из Российской Федерации. Осенью российская курятина подорожала примерно на 60% в связи с высокими ценами на комбикорм. Сейчас в Донецке цена на кило куриной тушки так и остается 140 рублей (60,8 гривен). В то же время в соседней Горловке можно найти курицу по 130 рублей за кило.

Куриные яйца в конца 2017 года года стоили 49-53 рубля (21,3 - 23 грн). В ноябре 2018 они подорожали до 60-65, а в декабре их стоимость составляет от 70 до 90 рублей за десяток.

Кроме того, в донецких фермеров недостаточно зерна, чтобы покрыть потребности неконтролируемой территории Донбасса. Как заявил директор местной торговой сети "Семерочка" Андрей Дундуков, аграрии имеют зерно, но его хранят для посевной.

"У фермеров есть зерно, однако, в ожидании повышения цены в феврале перед посевной кампанией, на рынке оно отсутствует", - заявил он и добавил, что урожая стало меньше в том числе из-за действий "Ташкента" (бывший "министр финансов" "ДНР "Александр Тимофеев). Дело в том, что ранее "ДНР" принудительно изымала у селян пшеницу, выращенную на "незарегистрированной" земли.



"В 2018 году фермеры сеяли только на "зарегистрированной" земли, что привело к снижению сбора урожая. Сегодня этот указ отменен постановлением "совета министров". Мгновенно новое зерно не вырастишь", - рассказал Дундуков.

К тому же СМИ, подконтрольное "ДНР" (dnr-pravda.ru), пишет, что кризис образовалась еще и потому, что урожай сократился вдвое по сравнению с показателями 2017 года. Аграрии утверждают, что почву просто "не удобряли".

Донецкая компания "Атлант-Донбасс", которая занимается производством хлебобулочных изделий, заявила в своем пресс-релизе, что с сентября 2018 года чувствует "существенные проблемы в приобретении муки". В частности, фермеры им объяснили, что считают для себя невыгодным продавать зерно по ценам, которые сложились за первые три квартала 2018 года.

Поэтому в ноябре и начале декабря цены на муку для населения по сравнению с 2017 годом подскочили на 30% - минимальная разница в цене составляла от 10 рублей и выше.

Справка

Большинство жителей оккупированных районов (то есть, те, кто еще не уехал) сидит без работы. Те же, кто работает, по открытым данным, имеют 1,5-2 тыс. грн зарплаты.

Поэтому значительная часть жителей ОРДО регулярно выезжает скупаться на подконтрольную территорию, где можно получить украинскую пенсию и другие социальные выплаты.