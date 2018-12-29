На Харьковщине ссора из-за котенка завершилась пробитой головой

29 декабря, 2018, 11:12

Прокуратура направила в Чугуевский городской суд обвинительный акт относительно молодого человека по подозрению по ч.1 ст. 121 УК Украины (тяжкое телесное повреждение)

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Ярослав Мышков, происшествие случилось в конце сентября прошлого года в Чугуевском районе, сообщает Glavnoe.ua .

Во время празднования Дня села между двумя нетрезвыми парнями возник конфликт. 22-летний местный житель обвинил 17-летнего парня в том, что он якобы бил котенка на глазах у его подруги.

Ссора переросла в драку, во время которой несовершеннолетний схватил кирпич и изо всех сил ударил соперника по голове. Пострадавший получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму.

Если вина 17-летнего парня будет доказана в суде, ему грозит до 8 лет лишения свободы.